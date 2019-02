JCDecaux annonce la gratuité des Vel'OH!

Des mois que les utilisateurs des nouveaux Vel'OH! électriques pestent. Et pour cause. Plusieurs problèmes techniques ont empoisonné leur vie. Au premier rang desquels la coupure intempestive de l'assistance électrique pendant que le cycliste pédale. «Une situation qui n'est pas optimale. Et c'est un euphémisme», a souligné vendredi, ironiquement, la bourgmestre DP de la capitale, Lydie Polfer.

Le problème est enfin identifié. Il s'agit d'une pièce électronique défectueuse qui devra être remplacée sur chacune des bicyclettes en service. L'opération devrait durer encore six à huit semaines. «Le système devrait être pleinement opérationnel d'ici mi-avril», a encore annoncé la bourgmestre. D'ici là, le prestataire JCDecaux s'est proposé d'offrir la gratuité des Vel'OH! jusqu'à ce que les problèmes soient réglés.

«La gratuité dès maintenant»

«Je peux vous garantir que nous avons la volonté de faire des Vel'OH! électriques une référence. On va décaler les dates anniversaires des abonnements pendant la durée de la gratuité. Quant à ceux qui prendraient l'abonnement aujourd'hui, ils profiteront de la gratuité dès maintenant», a détaillé Jérôme Blanchevoye, directeur adjoint de JCDecaux. En clair, ceux qui avaient pris leur abonnement, fin novembre, ont d'ores et déjà gagné deux mois et demi d'abonnement.

D'autres soucis avaient été signalés comme l'éclairage ou la reconnaissance des vélos dans les stations. Ils sont désormais résolus. «Dans les bornettes, nous avons identifié une pièce en plastique qui a mal réagi à l'humidité», a encore expliqué Jérôme Blanchevoye.

(Patrick Théry/L'essentiel)