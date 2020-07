Des masques «Made in Belair» face au Covid-​​19

Pablo Flores a 23 ans et pendant le confinement, il eu la brillante idée de lancer sa propre collection de masques «Made in Luxembourg». «5 000 masques "Lysis" ont ainsi été vendus à des restaurateurs qui cherchaient quelque chose de plus habillé que les masques jetables», se félicite le jeune entrepreneur qui vient de réussir son BTS en Marketing et Commerce à l'ECG. «Tout notre stock, fabriqué dans le quartier de Belair, est parti et il ne nous en reste qu'une toute petite partie que l'on offrira avec d'autres produits de notre collection».

Car Pablo ne compte pas en rester là. Après les t-shirts estampillés «Oh Shit, my mask!», c'est désormais le «Summer short» fluo et les bobs qui ont le vent en poupe sur Lysis.Lu, portail de vente en ligne qui se décline parfaitement sur Instagram. «L'impression, la finition et la broderie sont réalisées au sein de nos ateliers avec mon associé et cela fonctionne très bien», reconnaît Pablo qui a senti, au niveau des ventes, une relance progressive avec le déconfinement amorcé depuis mai au Grand-Duché. Et les prochains mardis sur le compte Insta «WhoIsLysis» à 16h précises, il proposera une pièce unique sous la forme d'une vente très très rapide. «Pendant 52 semaines, des pièces uniques à acquérir de façon ludique».

(fl/L'essentiel )