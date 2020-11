La finance est la star des formations

Secteur très dynamique au Luxembourg, la finance contribue notamment à la hausse de l'emploi salarié dans le pays (étude du Statec en 2019). Sans surprise, elle est aussi le domaine le plus choisi dans les formations continues. C'est en tout cas le constat que font la House of Training et le Lifelong Learning Center de la Chambre des salariés (CSL), depuis la rentrée de septembre 2020.

En ce qui concerne les autres apprentissages plébiscités, les deux organismes apportent une réponse différente. De son côté, Muriel Morbé, CEO de la House of Training, cite «les formations obligatoires pour accéder à certaine professions (immobilier, Horesca, travailleurs désignés, tuteurs), la formation OIA (Organisation Ingénierie, Architecture) et les formations proposant d'acquérir des compétences numériques et comportementales».

Certains cours encore en présentiel

Pour sa part, la Chambre des salariés note qu'en plus de la finance, le droit et le développement personnel «ont rencontré le plus de succès». Sans oublier les domaines de la comptabilité et du contrôle de gestion «qui ont totalisé à eux seuls 910 inscrits». En outre, 429 personnes se sont inscrites à l’un des cours proposés en informatique et bureautique, complète la CSL.

À noter que les deux organismes se sont adaptés à la crise sanitaire en combinant cours à distances et séances en présentiel. «Certains cours continuent à être assurés en présentiel, dans le strict respect des règles sanitaires», assure la CSL. Muriel Morbé indique de son côté que suite aux nouvelles mesures en vigueur prises le 30 octobre dernier, «la très grande majorité» des formations de la House of Training sont aujourd'hui dispensées à distance.

