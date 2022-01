En 2021, il n'y a eu aucun jour de forte chaleur!

En 2021, la température moyenne annuelle a été la plus basse constatée au Luxembourg depuis 2013, rapporte MeteoLux dans un bilan publié sur son site Internet. «Avec 9,4°C» en moyenne, «l'année 2021 s'est déroulée nettement plus fraîche que les sept années précédentes», peut-on lire dans le communiqué. L'année passée a même été plus fraîche de 0,40°C que la moyenne calculée à long terme entre 1991 et 2020.

Dans le détail, on apprend qu'il n'y a eu qu'un seul jour de chaleur à plus de 30°C durant l’été 2021, contre 7,2 jours en moyenne en été depuis 1991. MeteoLux indique qu'il n'y a même eu aucun jour de «forte chaleur», c'est-à-dire avec une température enregistrée d'au moins 35°C. Par ailleurs, 1 850,9 heures d’ensoleillement ont été enregistrées au cours de l’année, soit 48 heures de plus que la moyenne sur 30 ans.

17,9°C le 23 février

Le printemps 2021 a été à l'image de la tendance annuelle, «caractérisé par une fraîcheur ambiante avec une température moyenne saisonnière de 7,5°C. Il s’agit du printemps le plus frais depuis 2013», écrit MeteoLux. L’hiver 2020-2021, «était légèrement trop doux», explique le prévisionniste. Le 23 février 2021, il faisait même 17,9°C! Dix jours plus tôt, le 10 février, il faisait -10,6°C, température la plus basse de tout l'hiver. À noter qu’une épaisseur maximale de neige au sol de 13 cm a été mesurée le 15 janvier 2021.

En termes de précipitations justement, «2021 est marquée par un léger déficit pluviométrique», avec un cumul annuel de 784.2 l/m², la moyenne sur 30 ans se situant plutôt autour de 831.5 l/m².

(L'essentiel/Nicolas Chauty)