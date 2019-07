Le Luxembourg en alerte rouge, 42 degrés attendus

MeteoLux avait annoncé une montée des températures particulièrement importante en milieu de semaine. Cela se confirme avec le lancement d'une alerte rouge sur tout le pays pour les journées de mercredi et jeudi.

Les «chaleures extrêmes» seront comprises entre 36 et 40 degrés «principalement le long de la Moselle, au centre du pays et le long de la frontière sud», détaille MeteoLux. Jeudi la situation sera encore plus préoccupante avec des maximales comprises entre 38 et 40 degrés.

Les 42 degrés pourraient être atteints

Localement, le mercure pourrait même atteindre les 42 degrés! Sans grande surprise, le risque de pollution à l'ozone est également très important avec un risque de dépassement du seuil européen (180 μg/m³) pour les deux journées, de midi à minuit.

Compte tenu de cette canicule, toute séance de sport en extérieur est fortement déconseillée. Il est également recommandé de bien s'hydrater pour faire face aux fortes chaleurs.

(th/L'essentiel)