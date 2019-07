Le contournement d'Alzingen, pas si urgent?

Hesperange attend son contournement avec impatience. Les résidents réclamaient haut et fort le contournement d'Hesperange et d'Alzingen qui se fait attendre. En juin, des habitants avaient même créé un groupe Facebook «Fir e Contournement vun Hesper an Alzeng» pour essayer de faire avancer le projet.

Après avoir réalisé des analyses sur la qualité de l'air et le bruit, le dossier de consultation publique sera présenté aux collèges échevinaux des communes de Hesperange, de Roeser et de Luxembourg, au cours du mois d’octobre 2019, a indiqué Dany Frank, du ministère de la Mobilité et des Travaux publics.

Trafic en hausse

Pourtant, François Bausch déclare qu'il ne faut pas accélérer la procédure étant donné que la mise en place du contournement n'améliorera pas le trafic au sein de la commune. Le bruit demeurera important pour certains résidents, explique le ministre, qui souhaite disposer «d’un dossier solide et bien ficelé».

Si les résidents se sont mobilisés pour ce contournement, c'est à cause du va-et-vient incessant de près de 16 000 voitures quotidiennement. Ce trafic impacte l'ensemble de la commune d'Hesperange, ainsi que les alentours.

(mm/L'essentiel)