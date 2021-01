Pas d'ouvertures le dimanche pour les soldes

Exceptionnellement cette année, les magasins n'auront pas le droit d'ouvrir le dimanche pendant les soldes d'hiver qui doivent débuter le mercredi 20 janvier. Quatre week-ends sont concernés: les dimanches 24 janvier, 31 janvier, 7 février et 14 février. Le ministre des Classes moyennes, Lex Delles, a pris cette décision annoncée jeudi «afin de protéger la santé des citoyens» face à la propagation du Covid-19.

«Cette mesure devra permettre de limiter davantage les déplacements non essentiels», justifie le ministre, qui estime que «flâner dans les commerces» est d'autant plus vrai en période de soldes. Fermer le dimanche permettra donc «de limiter davantage les interactions sociales» et, entre les lignes, de ne pas attirer la clientèle frontalière.

«Une décision incompréhensible»

Pour rappel, les soldes d’hiver étaient initialement prévus à partir du 2 janvier, mais ont été repoussés du 20 janvier au mercredi 17 février. Et elles se dérouleront dans un cadre plus strict avec respect de règles sanitaires: limitation d'un client par 10 m², port du masque obligatoire et distance interpersonnelle de deux mètres.

Une nouvelle qui ne ravit pas les commerçants, qui sont restés fermés du 26 décembre au 11 janvier pour freiner la pandémie. La confédération luxembourgeoise du commerce (clc) a d'ailleurs rapidement rué dans les brancards, dénonçant «une décision incompréhensible». «L'argument sanitaire ne saurait tenir face à une analyse factuelle», déplore la clc.

«Les ouvertures dominicales permettent de répartir l'afflux de clients sur un jour supplémentaire, diminuant la densité moyenne des clients dans les commerces», explique la clc qui estime qu'il y aura donc plus de monde dans les magasins le samedi. Elle craint aussi que les clients du Luxembourg passent leurs dimanches en France, où les ouvertures dominicales restent autorisées et où le virus est toujours très présent. «Nos commerçants doivent déstocker au plus vite pour récupérer des liquidités». Qui plus est, «ils sont bien organisés» et respectent des règles «strictes offrant une grande sécurité».

