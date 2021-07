Les autoroutes sont moins bien éclairées la nuit

«Il fait de plus en plus sombre sur les autoroutes, de nuit», constate Sophie, une résidente. Et pour cause, il ne reste «plus» que 22 550 lampadaires sur le réseau autoroutier luxembourgeois, uniquement dans les tunnels (10 781) et au niveau des échangeurs (11 769). En effet, 836 luminaires ont été démantelés par les Ponts et Chaussées, au cours des dernières années. Un processus qui ne va pas se poursuivre. «À l’heure actuelle il n’y a pas de nouvelles suppressions en vue», assure le porte-parole des Ponts et Chaussées.

Est-il possible d'installer des panneaux photovoltaïques sur l'autoroute?



L'installation de panneaux solaires sur les autoroutes est une idée qui a été évoquée en Autriche l'an dernier, afin de développer les énergies renouvelables. Faisable au Luxembourg? Interrogé par le député Pirate Marc Goergen, François Bausch, le ministre de la Mobilité, explique que cela n'est pas faisable pour le moment, en raison de «nombreux difficultés liées à la sécurité» et en raison d'investissements trop onéreux à réaliser.

Mais pourquoi avoir plongé les autoroutes dans une relative obscurité? Les Ponts et Chaussées notent que l'enlèvement des 836 lampadaires permet d'économiser 550 638 kWh par an, soit 50 000 euros. «Le gain en matière de maintenance peut être évalué autour de 31 000 euros par an (frais de maintenance et fourniture lampes de remplacement), ajoute le porte-parole des Ponts et Chaussées. En cas de remplacement des candélabres, l’investissement à réaliser aurait été de 1,5 million d’euros».

Une fois démontés, les poteaux ont été mis à la ferraille et vendus aux enchères. La recette est allée dans les caisses de l'État. Quant aux luminaires qui fonctionnent encore, ils sont gardés comme pièces de rechange. Ceux en fin de vie ont pour leur part été recyclés. À noter que 66 449 lampadaires au total sont désormais gérés par l'État, dont 43 899 sur les routes nationales.

(Olivier Loyens/L'essentiel)