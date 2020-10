«Le client vient moins chez Cactus, mais il achète plus»

Administrateur et directeur du groupe Cactus, Laurent Schonckert était l’invité de Jean-Luc Bertrand cette semaine dans la «Story» diffusée sur L’essentiel Radio. Comment son groupe a-t-il affronté la période liée à l’épidémie de Covid-19? «C’était quelque chose d’inattendu. Et de très complexe aussi, car au début, on ne savait pas dans quel sens ça irait». Et puis, «on a ensuite eu de très belles récompenses de la part de notre personnel», s’est encore félicité Laurent Schonckert, «mais aussi de nos clients qui ont rapidement compris la situation qui était complexe».

Les clients ont-ils changé leurs habitudes à partir de la mi-mars? Laurent Schonckert l'affirme: «Le client achète plus, mais il vient moins souvent chez Cactus». Aux côtés des supermarchés, Cactus héberge des commerçants dans ses galeries. «Ils ont eu plus de problèmes, car pendant deux mois, il y avait un lockdown complet», a-t-il rappelé.

«Au début de la crise, on a paré au plus pressé, je peux le dire. Mais on a quand même accordé une gratuité de deux mois complets à nos 250 locataires», a complété le dirigeant, avant de conclure: «On reste toujours à l’écoute et l’esprit familial reste de mise, même si on a un parc immobilier à gérer. On est quand même très proche de nos locataires que l'on connaît depuis très longtemps».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)