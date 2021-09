La rentrée s'effectue avec des règles allégées

L'heure de la rentrée a sonné pour les élèves! Les plus petits du fondamental reprennent leur cartable ce mercredi matin, tout comme ceux du secondaire classique et du secondaire général. Les élèves de 7e disposent d'une journée en plus, tandis que les autres classes du secondaire doivent reprendre les cours vendredi. Avec une exception pour les élèves qui n'ont pas pu passer leurs examens à cause de quarantaines l'an dernier, et qui retournent au lycée un peu plus tôt que leurs camarades.

Depuis un an et demi, les établissements sont contraints de s'adapter aux nouvelles règles sanitaires, elles-mêmes imposées par la pandémie de Covid-19. Cette fois, l'heure est plutôt aux assouplissements dans les établissements. Principal changement pour les élèves et leurs enseignants: le port du masque ne sera plus obligatoire dans les salles de classe. La protection sera en revanche nécessaire pour circuler dans les établissements. Cette disposition sera valable tant qu'aucun cas d'infection au Covid ne sera recensé dans la classe. «C'est une bonne nouvelle, car le masque pouvait être dur à supporter pour certains», indique le responsable pédagogique d'un établissement.

Les obligations de quarantaine sont aussi assouplies: elles ne concernent plus les vaccinés ou rétablis. Les élèves du fondamental réaliseront deux tests par semaine à l'école, ceux du secondaire s'en verront proposer deux, dont un à réaliser à la maison. Les assouplissements sanitaires ont été prévus pour faciliter l'ensemble de la vie scolaire. «Donner un minimum de chances au virus et un maximum à l'éducation», a résumé Claude Meisch, ministre de l'Éducation nationale.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)