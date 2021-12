Où sont les terrains disponibles au Luxembourg?

Lundi, le rapport Raum+ révélait que sur 89 communes étudiées à travers le pays, 5 018 hectares étaient potentiellement disponibles à la construction. 64% de ce total permettrait, selon le gouvernement, la création de 142 000 habitations pour loger jusqu'à 325 000 personnes. Mais où se trouvent donc ces réserves foncières? Environ un tiers est concentré, à parts plus ou moins égales, dans le canton de Luxembourg et celui d'Esch-sur-Alzette. Précisément la moitié sud du pays, où les prix médians du foncier résidentiel par commune sont les plus élevés, entre 75 000 et 125 000 euros l'are.

À peine 8% des réserves foncières se trouvent autour de Redange, 4% environ à Wiltz, au nord. Dans le nord du pays justement, comptez plutôt 50 000 euros l'are en moyenne. Des prix en fourchette haute qui ont plus que doublé en dix ans à l'échelle nationale. Sur les 325 000 «habitants supplémentaires» avancés par les ministères du Logement et celui de l'Aménagement du territoire, 47 488 pourraient ainsi venir gonfler les rangs de l'agglomération de Luxembourg, 22 149 dans le sud et 6 700 dans le centre urbain du nord du pays, la Nordstad. Dans les communes moins importantes, ces réserves foncières seraient suffisantes pour les 71 années à venir!

Des déséquilibres mais un fort potentiel

Des «déséquilibres entre certaines régions», selon les mots du ministre de l'Aménagement du territoire, Claude Turmes, qui ne cachent pas le «fort potentiel» pour le pays où le logement est une problématique que l'on ne présente plus. «21 000 ménages dépensent plus de la moitié de leur revenu pour le logement, voilà pourquoi les investissements élevés dans la création massive de logements abordables publics sont prioritaires et pour cela la mobilisation des terrains constructibles est primordiale», a rappelé Henri Kox, ministre du Logement, lundi.

Ce foncier disponible pour l'habitat est toujours détenu «en très grande majorité» par des propriétaires privés. Des personnes physiques à 64% (2 394 hectares) et des sociétés privées à 20% (746 hectares). Les communes en possèdent 7,1% (265 hectares). Les sociétés privées citées ici sont en majorité des acteurs locaux de l'immobilier. Sur 627 groupes détenteurs de foncier, seulement 31 sont des investisseurs selon les éléments communiqués par le gouvernement. Tout l'enjeu est désormais d'activer les leviers, politiques et fiscaux, pour les mobiliser et les exploiter.

La consultation internationale Luxembourg in Transition, «visant un Luxembourg zéro-carbone à l'horizon 2050» en tenant compte de l'aménagement du territoire, sera rendue publique à la fin du mois de janvier prochain. Des idées et «concepts novateurs» sont attendus, de quoi, peut-être, convaincre les propriétaires de terrains...

(L'essentiel/Nicolas Chauty)