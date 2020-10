Le prix du sans plomb 95 va baisser ce vendredi

Bonne nouvelle pour tous les automobilistes qui roulent au sans plomb 95! Le prix du litre de ce carburant va un peu baisser, à partir de ce vendredi, dans toutes les stations-services du Luxembourg. La baisse sera minime (1,7 centime/litre) et portera le prix du sans plomb 95 à 1,082 euro/litre. Il s'agira de la deuxième baisse consécutive de tarif pour ce carburant, après celle du 26 septembre dernier (-1,3 centime/l).

Aucun changement n'est prévu en revanche pour le sans plomb 98 et le diesel. Le premier continuera à être proposé à 1,155 euro/litre et le second s'affichera toujours à 0,935 euro/litre.

(L'essentiel)