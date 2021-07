Ils lui volent sa chaîne et se font pincer par la police

On ne compte plus les vols de collier au Luxembourg, devenus monnaie courante ces dernières semaines au Luxembourg, principalement dans la capitale. Un nouveau larcin a été commis ce vendredi matin, vers 0h30, dans un bar situé rue Simon Bolivar, à Esch-sur-Alzette. Deux individus, après avoir siroté un verre, ont fait mine de quitter l'établissement. En passant, ils ont bousculé une employée, ont arraché la chaîne en or qu'elle portait à son cou avant de prendre la fuite.

Alertés, les policiers ont rapidement retrouvé la trace des deux suspects, rue d'Audun. Un sac à dos, susceptible d'appartenir à un des deux hommes, a été découvert à proximité immédiate dans des buissons. Une chaîne en or a également été trouvée au milieu de la chaussée. La police l'a confisquée et restituée à son propriétaire légitime. Les deux suspects ont été arrêtés sur ordre du parquet et présentés au juge d'instruction ce vendredi matin.

(pp/L'essentiel)