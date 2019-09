Schoolboy Q et Jay Rock débarquent à L'Atelier

La saison Automne-Hiver 2019/2020 sentira bon les vibes californiennes du côté de l'Atelier. Après YG et Ty Dolla Sign en novembre, deux autres pointures du rap de Los Angeles vont investir la capitale, pour un concert unique, le jeudi 6 février 2020. Schoolboy Q et Jay Rock se sont imposés comme des fers de lance de la nouvelle école West Coast au cours.

Les rappeurs âgés de de 33 et 34 ans sont aussi les premiers lieutenants de Kendrick Lamar, et des membres éminents de Top Dawg Entertainment, l'un des labels les plus créatifs de ces dix dernières années dans le paysage hip-hop.

Né en Allemagne d'un père militaire, Schoolboy Q a grandi à Los Angeles et conquis une large audience avec sa première mixtape saluée par la critique «Habits & Contradictions». Ses deux albums suivants «Oxymoron» et «Blank Face» lui ont permis d'acquérir un statut de superstar du rap et plusieurs nominations aux Grammy Awards. Son dernier projet «Crash Talk» est sorti en avril. Il se produira pour la deuxième fois au Grand-Duché après son passage à la Rockhal, en décembre 2016.

Originaire d'un des quartiers les plus violents de la cité des Anges, Jay Rock a pour sa part eu un début de carrière plus confidentiel. Chantre du gangsta rap, il a connu un grave accident de moto début 2016. Sorti après sa longue convalescence, son dernier album «Redemption» a connu un certain succès avec notamment le morceau «King's Dead», également présent sur la bande-originale du film «Black Panther».

Les billets pour le concert à L'Atelier seront mis en vente à partir de vendredi, 10h.

(Thomas Holzer/L'essentiel)