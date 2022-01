Le Sud tient sa fourrière sur le site de l'Eurohub

Dans la rue Barbourg et aux abords du Conservatoire, à Esch-sur-Alzette, les véhicules immobilisés par la police ont disparu. À Differdange aussi, les fourrières improvisées se vident. L'an passé, face à l'ampleur du problème, la commune avait même dû créer son propre espace sécurisé à Niederkorn.

Privé de fourrière régionale depuis l'été 2020 et la fermeture pour raisons de sécurité de la «Gebléishal» à Esch, le Sud a enfin une solution. Un contrat de neuf ans a, selon nos informations, été signé pour pouvoir déposer des véhicules sur le site du Eurohub Sud, le terminal intermodal de transport, entre Dudelange et Bettembourg. La «fin» d'un feuilleton d'un an et demi et d'une belle galère pour la police et plusieurs communes.

Depuis début janvier, selon nos informations, plusieurs dizaines de véhicules ont déjà été transférés vers l'Eurohub. Outre celui actuellement utilisé, un nouvel emplacement y serait en cours d'aménagement. «Pour nous ce n'est pas très pratique, il faut une heure pour déposer une voiture. Cela aurait été plus simple avec un site plus proche à Differdange ou Esch», admet un dépanneur differdangeois. Ces dernières années, de source policière, entre 1 000 et 1 200 véhicules par an étaient mis en fourrière pour la région Sud. Certaines pour quelques heures, d'autres des mois.

D'autres pistes envisagées

À partir de l'été 2020, des dizaines de véhicules immobilisés s'étaient retrouvés dans certaines rues d'Esch-sur-Alzette. Les autres communes avaient ensuite été invitées à conserver sur leur territoire les véhicules qui y avaient été enlevés à la demande de la police.

Avec parfois des situations incongrues. Entre les véhicules stockés avec un sabot sur le parking des Hauts-Fourneaux à Differdange, ceux qui s'entassaient chez les dépanneurs... Fin septembre dernier, le parquet de Luxembourg a même reçu une plainte d'une personne dont le véhicule avait été dégradé durant son séjour en fourrière sur l'espace public à Esch.

Les dépanneuses ne chôment pas

En attendant la solution définitive (maintes fois annoncée entre le rond-point Raemerich et l'A4 et qui pourrait donc attendre neuf ans), différentes pistes pour des sites provisoires avaient été étudiées (Crassier Terres Rouges à Esch, ex-ArcelorMittal à Esch-Schifflange ou lieu-dit «Am Plon» à Lamadeleine). Sans pouvoir aboutir. Le plus souvent pour des raisons de sécurité.

En ce début d'année, les dépanneuses ne chôment pas. Car parallèlement, de nombreux transferts ont eu lieu vers la fourrière judiciaire de Sanem, elle aussi saturée, où des ventes aux enchères notamment, ont permis de libérer de la place. Le Luxembourg compte deux autres fourrières, au Findel et à Colmar-Berg.

