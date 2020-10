L'Airbus A400M est prêt à décoller vers Luxembourg

Il est très attendu et c'est enfin le jour J! Commandé en 2003, l'avion cargo militaire Airbus A400M va enfin se poser, 17 ans plus tard, au Findel, ce mercredi en fin de journée. En étroite collaboration avec l'armée belge, l'armée luxembourgeoise a acheté cet avion au prix de 197,3 millions d'euros. Initialement prévue pour juin 2020, la livraison de cet appareil de transport militaire aura finalement lieu en octobre 2020 et il devrait entrer en fonction en 2021.

Sur une période de 35 ans, les frais d'exploitation, de fonctionnement et de soutien en service de l'A400M coûteront 420 millions d'euros au Luxembourg, soit une somme de 12 millions d'euros par an. Le tout nouvel Airbus A400M luxembourgeois, opérationnel dès 2021, sera ensuite entretenu sur la base militaire de Melsbroek, située au nord-est de Bruxelles, en Belgique.

We can’t wait for our A400M to land in Luxembourg tonight. The A400M will be the first aircraft of the Belgium-Luxembourg Binational Air Transport Unit. ???? #BELUX #A400M @BeAirForce

