Un accident bloque l'A3 en direction de la France

Le retour vers la France n'est pas facile, en voiture, en cette fin de matinée. Un accident à hauteur de la sortie Dudelange Centre a en effet bloqué une voie.

D'après le CITA (Contrôle et information du trafic sur les autoroutes), on déplorait vers 11h45 autour de 5 km de ralentissement, la voie de dépassement ayant été fermée aux automobilistes. Quelques minutes plus tard, l'ACL indiquait que la route avait pu être dégagée. Le trafic va donc progressivement revenir à la normale.

