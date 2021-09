«Night of the Proms» à la Coque, c'est fini

«Après les reports répétés de la "Night of the Proms 2020" en raison de la pandémie de Covid-19, c’est avec regret que nous annonçons son annulation définitive», ont annoncé les organisateurs ce vendredi. Tous les billets pour le concert du 25 novembre 2021 seront remboursés sur demande (directement sur place ou via un formulaire de retour à l'adresse de la Coque).

La Coque a indiqué aussi que les éditions futures de «Night of the Proms» ne se dérouleraient plus dans la salle de sport au vu du «nombre toujours croissant d’événements sportifs se déroulant au sein de nos infrastructures».

«Night of the Proms» - qui allie classique, pop et rock - a compté neuf éditions à la Coque, avec des invités internationaux tels que John Miles, Anastacia ou encore Seal, Amy MacDonald, Zucchero, Katie Melua, Simple Minds, Ronan Keating, Melanie C (Spicegirls), Roger Hodgson (Supertramp), Bryan Ferry, Mick Hucknall (Simply Red)...

(mc/L'essentiel)