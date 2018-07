L'homme qui s'est noyé samedi serait un rappeur

La personne qui s'est noyée samedi dans le lac de Remerschen serait connue dans le milieu du rap. Il s'agirait du Portugais Puto G, indiquent plusieurs médias portugais. Une information que n'a pas encore confirmée le Parquet de Luxembourg, contacté par L'essentiel.

En plus de ses chansons et clips, Puto G avait participé au film «A Esperança está onde menos se espera», réalisé par Joaquim Leitão. Ce long-métrage avait connu un certain succès au Portugal. Le jeune homme de 27 ans habitait à Athus.

Un corps sans vie avait été repêché par les secouristes samedi soir à Remerschen. Les circonstances de la noyade ne sont pas encore connues.

Des messages de condoléances ont été publiés sur les réseaux sociaux.

(L'essentiel)