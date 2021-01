Gare aux arnaques lors de dépannages à domicile

L'Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC) met en garde contre les arnaques lors de dépannages à domicile (plomberie, serrurerie, chauffage, etc.) assurant que les réclamations qu'elle reçoit sont en nette hausse. Certaines entreprises peu scrupuleuses profitent de la situation de détresse des particuliers et de l'urgence dans laquelle ils se trouvent pour facturer leurs prestations à des tarifs prohibitifs. «Plusieurs centaines d'euros, mille euros voire plus, que le problème ait été résolu ou non», alerte l'ULC.

L'organisme a recensé une trentaine de dossiers en 2020 et le phénomène semble s'accélérer, avec déjà une demi-douzaine de plaintes enregistrées depuis le 4 janvier dernier. Les travaux «sont généralement mal exécutés, quand ils ne causent pas plus de dégâts...», poursuit l'ULC, qui précise que les arnaqueurs, une fois leur intervention terminée, font pression sur leur victime pour obtenir le paiement en liquide ou par carte de crédit du montant réclamé. De plus, ils rechignent souvent à donner un reçu pour les travaux effectués, autant de signes qui doivent vous alerter.

Ne pas se fier à une adresse web se terminant par «.lu»

Si les prestataires de services concernés sont généralement bien référencés dans les moteurs de recherche, les noms des sociétés et enseignes commerciales changent régulièrement, ce qui augmente la difficulté de s'y retrouver pour les particuliers. Pour démasquer les sociétés non sérieuses, l'ULC recommande notamment de s'adresser à un professionnel du secteur qui dispose de locaux accessibles au public et de demander plusieurs devis.

L'organisme conseille aussi d'opter pour un prestataire dont toutes les données figurent sur le site Internet (adresse du siège social, numéro de TVA...) et de ne pas se fier à une adresse web se terminant par «.lu», qui ne garantit pas que l'entreprise soit établie au Luxembourg. Dans le cas contraire, des frais de déplacement importants risquent de vous être facturés. Quoi qu'il en soit, si le prix vous semble exagéré ou que le travail n'est pas terminé ou mal réalisé, refusez de payer en liquide ou par carte. «Vous pourrez ainsi contester le montant réclamé par la suite», ajoute l'ULC.

(pp/L'essentiel)