Les cotisations encore suspendues sur Lëtzshop

Le gouvernement a annoncé lundi une mesure de soutien aux commerces, touchés par la crise du Covid-19. Les commerces présents sur la plateforme de vente en ligne Lëtzshop seront dispensés de cotisation l'année prochaine, a indiqué le ministère des Classes moyennes. Cela vaut pour ceux déjà présents sur le site, mais également pour ceux qui le rejoindraient à tout moment.

Cette mesure, qui permet aux professionnels d'économiser 500 euros par an, avait déjà été prise en 2020, au début de la crise sanitaire, lorsque les commerces avaient été contraints de fermer leurs portes. En 2020, le financement avait été assuré par le ministère des Classes moyennes. Désormais, le coût est aussi pris en charge par les communes et la Chambre de commerce, précise Lex Delles, ministre des Classes moyennes, qui voit «une mesure de relance et d'aide aux professionnels touchés par la crise».

«La plateforme Lëtzshop a rencontré énormément de succès avec cette crise. Elle a été très pratique pour les commerçants pendant la crise et elle permet de favoriser le commerce local», se réjouit Lex Delles, joint par L'essentiel. Selon lui, la plateforme fondée en septembre 2018 a gagné «environ 220 nouveaux commerçants» cette année et en compte près de 500. De plus, le succès se voit également «au niveau du nombre de colis livrés, en constante progression».

