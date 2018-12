L’odeur de gomme brûlée plane à Luxexpo The Box

«Mon coup de cœur, ce sont les Porsche. Ici, les exposants en mettent plein la vue aux visiteurs», raconte Daniel, 21 ans. «Mais les shows sont également à ne pas rater», poursuit le jeune homme, très enthousiaste. Les passionnées de voitures et de motos se sont donné rendez-vous samedi et dimanche à Luxexpo The Box, au Kirchberg, à l’occasion de l’International Motor Show (IMS).

Les visiteurs y découvrent de nouveaux modèles exposés en avant-première, comme le nouveau concept Cupra, présenté par Seat. Mais des Oldtimers, ainsi que des véhicules de tuning, attirent l’attention des participants, qui ne ratent pas l’occasion de se prendre en photo avec leur coup de cœur.

«Ce salon est à ne pas rater quand on est passionné de voitures et motos comme nous», affirment Jean-Philipe, Félix et Bastien, 22 ans, venus de Lorraine. «Nous sommes notamment intéressés par les motos. Ici nous avons l’opportunité de découvrir de vieux modèles que nous ne voyons nulle part ailleurs», ajoutent les intéressés, manifestement enthousiastes. Des spectacles sont également au programme. Des motards et des pilotes de drift tiendront le public en haleine à grands coups de dérapages et des sauts périlleux.

(Ana Martins/L'essentiel)