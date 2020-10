Arrêtés avec 700g de cannabis et 3 660 euros

Les images ne sont pas passées inaperçues aux yeux d'un de nos lecteurs qui s'est manifesté via notre onglet Mobile Reporter. Le lundi 5 octobre 2020, il nous indiquait comment, selon lui, vers 15h, «les forces spéciales ont arrêté un gros trafiquant de drogue qui venait de passer le frontiere en pleine journée à proxmimité de Belvaux».

Deux jours plus tard, ce mercredi 7 octobre 2020, la police grand-ducale nous a précisé que ce sont finalement cinq jeunes hommes qui ont été arrêtés dans le sud du Luxembourg «sur ordre du juge d'instruction». Ils sont soupçonnés d'avoir revendu de la drogue à des mineurs dans la région de Pétange et de Belvaux, de même que du côté français à Rédange.

Au terme d'une enquête qui aura duré plus d'un an, les recherches se sont intensifiées lors des six derniers mois, a encore précisé la police grand-ducale dans son communiqué. Dans la foulée, trois perquisitions ont eu lieu dans des habitations au Luxembourg et en France. Les policiers sont tombés sur plus de 700 grammes de drogue, probablement du cannabis, et plusieurs milliers d'euros. Si l'on compte les quelques billets affichés sur la photo fournie par la police, on dépasse effectivement les 3 600 euros.

(fl/L'essentiel )