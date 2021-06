La mortalité à son plus haut niveau en 10 ans

Le Covid a provoqué en 2020 un excès de mortalité pour les résidents du Luxembourg. C'est ce que constate l’Institut national de la statistique et des études économiques (Statec), dans sa dernière étude publiée ce lundi. «Le taux de mortalité (NDLR: rapport entre le nombre de décès et la population totale) observé en 2020, à savoir 7,3‰, est le plus élevé enregistré depuis une dizaine d’années», souligne-t-il.

Pas d'excès de mortalité lors du premier trimestre 2021



Lors du premier trimestre 2021, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Statec) enregistre 1 223 décès: 440 décès en janvier 2021, 362 en février et 421 en mars. Ce nombre de décès est supérieur par rapport à celui enregistré lors du 1er trimestre 2020 (1 125 décès, +8,7%) mais inférieur aux chiffres de 2018. «Cette augmentation est également à mettre en lien avec la croissance de la population qui est de 1,4% durant cette période», souligne le Statec.

Depuis la déclaration du premier décès dû au Covid et la fin décembre 2020, le Statec a ainsi dénombré 3 749 décès, ce qui correspond en moyenne à 438 morts de plus par rapport à la même période des deux années précédentes (3 350 décès pour cette période en 2019 et 3 272 en 2018). «Ce nombre supplémentaire de décès coïncide en grande partie avec le nombre de décès officiellement dus au Covid pendant cette période au Luxembourg», est-il précisé. Au final, le nombre de décès toutes causes confondues s'est chiffré à 4 609 en 2020, soit 326 décès de plus qu’en 2019.

Dans le détail, cet excédent de décès en 2020 par rapport à 2017-2019 a été un peu plus prononcé pour les hommes (+9,4%) que pour les femmes (+5,5%), note le Statec. En outre, il concerne surtout les personnes âgées de plus de 75 ans. «Parmi les plus âgés, la hausse des décès demeure limitée entre 70 et 89 ans (+4,8%), mais elle est très nette à partir de 90 ans (+23% entre 90 et 94 ans)», relève l'Institut. Cela démontre le caractère particulièrement létal du coronavirus pour les personnes très âgées».

À noter que le Covid a également impacté l'espérance de vie. En 2020, l’espérance de vie à la naissance pour les femmes est de 85,3 ans et de 80,1 ans pour les hommes. Par rapport à 2019, elle diminue respectivement de 0,7 an et de 0,3 an.

(ol/L'essentiel)