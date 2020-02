Delphi va se séparer de près de 250 salariés

«Un nombre considérable», déplore ce mardi l'OGBL. 243 salariés sur 514 vont être licenciés du site de Delphi Technologies à Bascharage, d'ici la fin 2021. Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'un plan social qui vient d'être signé entre le groupe spécialisé en composants électriques, électroniques et autour du moteur à combustion dans l'industrie automobile, et l'OGBL.

«Le nombre de licenciements prévus a pu être diminué de 300 à 243 personnes», précise le syndicat. Ce nombre pourra néanmoins encore diminuer en fonction des départs en préretraite-ajustement et de transferts internes». Par ailleurs, l'OGBL et les représentants du personnel ont négocié des mesures financières et d’accompagnement social en faveur des salariés licenciés, comme une indemnité extra-légale forfaitaire (à laquelle s’ajoute une indemnité liée à l’ancienneté et à la situation familiale) ou un budget permettant de réaliser un reclassement externe et/ou une formation.

Pour rappel, le groupe Delphi, qui a été racheté par l'Américain BorgWarner au mois de janvier, avait décidé en octobre 2019 de réorganiser sa structure au niveau mondial. La délocalisation quasi complète de la division «Fuel Injection System» et de la division composantes (PTP) vers d’autres sites, notamment vers Blois (France), aura donc comme conséquence la disparation de presque la moitié des emplois au Luxembourg. Seule la partie E&E (Electronics and Electrification) restera au Grand-Duché. L'OGBL, «particulièrement inquiet de cette diminution constante et importante de l’emploi», ajoute qu'il exigera des «engagements et des réponses claires» du futur repreneur.

(L'essentiel)