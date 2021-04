2 250 litres de carburant dans une camionnette

Alors qu'une camionnette dispose généralement d'un réservoir de 60 litres, les douaniers belges sont tombés, ce dimanche en fin d'après-midi, sur plus de 2 250 litres de carburant. Le conducteur a été arrêté non loin de Marche-en-Famenne, sur la route nationale 4 et il venait d'aller faire cet immense plein au Grand-Duché. Les faits ont été révélés, ce mardi, pour les journaux du Groupe Sud Presse, et ils concernent un automobiliste originaire de Bruxelles.

Après avoir effectué plusieurs contrôles au niveau de l'alcool et du tabac, notamment, les douaniers belges sont tombés sur trois preuves d'achat de carburant pour le moins étonnantes. Trois tickets représentant chacun 750 litres de carburant achetés au Luxembourg. Mais comment est-il possible de transporter autant de carburant dans une camionnette? Avec deux citernes de 1 000 litres dans le coffre, tout simplement...

Et l'amende risque d'être salée pour ce Bruxellois. 4 000 euros lui ont d'ores et déjà été réclamés par les douanes belges et d'autres poursuites devraient suivre dans les prochains jours. Et les douaniers de rappeler qu'en cas d'accident, le conducteur de cette camionnette, ultrachargée en carburant, aurait pu causer une énorme explosion. Son ancienne camionnette n'était en effet pas équipée pour ce type de transport avec une substance hautement inflammable.

(fl/L'essentiel)