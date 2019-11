Déborah, reine du shopping bien dans ses baskets

Elle s'appelle Déborah Bianchi, elle est responsable d'un département financier chez EFA à Luxembourg et depuis lundi, elle participe à l'émission «Les Reines du Shopping» sur la chaîne française M6. Face à quatre autres concurrentes et sous l’œil avisé des caméras et de la présentatrice Cristina Cordula, Déborah a eu pour mission de choisir un look «Tendance avec des baskets». «Lors du tournage d'une semaine réalisé à Paris au mois de juin, de 8h à 22h, la production mettait 400 euros à notre disposition dans des boutiques imposées», nous a confié la Belge qui habite à Differt dans le commune de Messancy.

«J'adore faire du shopping et donner mon avis sur les looks, alors j'ai tenté le coup et j'ai été sélectionné après avoir participé à plusieurs castings par téléphone et par vidéo-conférence», souligne Déborah. «On est également toutes passées chez un psy pour voir si on encaissait les critiques». Car la pétillante Belge ne s'en cache pas, «je suis passée la toute première à l'écran (lundi) et les autres filles ne se sont pas privées pour me tailler. C'est le jeu, il faut le prendre avec humour. On "était" toutes copines lors du tournage et l'ambiance était même bonne, mais depuis lundi, quand chacune découvre à l'antenne les notes et les commentaires des autres, on se vole un peu dans les plumes via messagerie. La production a gardé au montage quelques unes de mes punchlines et j'en suis assez fière.»

Déborah ne nous a pas dévoilé si elle allait remporter les 1 000 euros promises à la gagnante qui sera désignée sur M6 ce vendredi 15 novembre à partir de 17h30, mais une chose est sûre: elle ne compte pas en rester là! «J'ai eu l'occasion d'être figurante dans la série Bad Banks et les tournages me plaisent vraiment. Je n'irai pas jusqu'à participer aux «Anges de la téléralité», mais défiler pour des créateurs de la région me suffit amplement pour le moment», conclut celle qui fêtera ses 34 ans lundi prochain.

(fl/L'essentiel)