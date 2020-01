Qui dessinera l'affiche de la 680e «Schueberfouer»?

«Dessiner l'affiche de la Schueberfouer, c'était vraiment un rêve d'enfant!». C'est en ces termes que Lynn Cosyn, lauréate du dernier concours lancé par la Ville de Luxembourg, en 2017, s'était exprimée à notre micro dans les allées de la grande fête foraine de la capitale. «Dès que l'affiche a été publiée, j'ai reçu beaucoup de messages et c'est une très grande visibilité pour mon travail», avait-elle également ajouté.

On souhaite forcément le même retour à celles et ceux qui se lanceront dans le nouveau concours annoncé, depuis peu, par la Ville de Luxembourg sur son site Internet. Et si vous terminez deuxième ou troisième, rien ne sera visiblement perdu, car celles et ceux qui occupaient ces belles places d'honneur, en 2017, ont eu l'opportunité de voir leur visuel en haut de l'affiche pour les années 2018 et 2019 qui ont suivi.

Les dates des trois prochaines éditions déjà connues

Lors du dernier concours, il y a trois ans, Lynn Cosyn était parvenue à se distinguer parmi un total de 52 projets présentés au service communication et relations publiques de la Ville de Luxembourg. Ce nouveau concours pour la 680e édition de la Schueberfouer suscitera-t-il à nouveau autant d'intérêt? Les projets, dont les détails techniques sont disponibles ici, sont à rentrer pour le samedi 28 février 2020 au plus tard, et 1 000 euros sont promis au grand vainqueur.

Quant à la Schueberfouer, les dates des trois prochaines éditions sont d'ores et déjà connues. En 2020, elle débutera le vendredi 21 août pour se terminer le mercredi 9 septembre. En 2021, ce sera du vendredi 20 août au mercredi 8 septembre, et en 2022, les festivités commenceront le vendredi 19 août pour se clôturer le mercredi 7 septembre. Voilà déjà de quoi noter dans vos agendas.

(fl/L'essentiel )