«Laisser mon pyjama pour pouvoir briller»

Axelle Red

Dimanche, à 20 h, au Glacis, à Luxembourg.

«L'essentiel»: Quel effet cela fait-il de retrouver la scène? Axelle Red: C'est étrange. Depuis mon premier grand succès en 1991 je n'avais jamais arrêté la scène. Pendant le confinement, j'ai eu la sensation de perdre une partie de moi, je ne suis pas comme mes ados qui ont su garder du lien par Internet. Puis on m'appelle pour jouer à la Grand-Place, à Bruxelles, au discours du roi. Je me suis dit: «Il faut mettre mon pyjama de côté pour briller comme une étoile».

Êtes-vous restée active musicalement avec le Covid? Je n'étais pas super productive (rires). Je travaille mieux dans l'urgence. Et j'essaie de trouver un équilibre entre des paroles engagées, de l'utopie et du romantisme. Avec le manque de recul dû à la crise, j'avais peur d'être sombre. Et la musique, pour moi, n'a de sens que partagée avec des musiciens et un public.

Mais vous vous êtes engagée pour les autres artistes… Oui. On sous-estime les dégâts psychologiques de la crise. Les gens ne manquaient pas de musique avec nos enregistrements. Alors les politiques nous ont pris comme une évidence, mis de côté et on a perdu des artistes. Comme je l'ai dit au ministre flamand de la Culture: «On ne demande pas votre compassion. Vous avez besoin de nous».

Que nous proposerez-vous dimanche au Glacis? Le public retrouvera des titres qu'il connaît bien mais sublimés. Chaque nouveau groupe donne une couleur différente aux morceaux. Ça sonne incroyablement bien et j'ai choisi un répertoire dans la poésie.

Et pour la suite? Je ferai une tournée de concerts de Noël en fin d'année comme dans la grande tradition américaine. J'adore!

(Recueilli par Séverine Goffin)