Le prochain index pour fin 2019 ou début 2020

L'arrivée de nouvelles tranches indiciaires se précise. Comme annoncé depuis plusieurs mois, l'augmentation automatique des salaires, pensions et traitements devrait intervenir en fin d'année. C'est en tout cas le scénario le plus probable d'après le Statec, si l'on considère que les prix pétroliers restent stables. Même chose si les prix de l'essence et du diesel augmentent fortement.

En cas de baisse, l'indexation sera retardée de quelques mois, et n'arrivera qu'au courant du premier trimestre 2020. «Sur les premiers mois de 2019, les prix à la consommation ont continué à croître à un rythme proche de 2% sur un an», indique le Statec. Le taux d'inflation était plus précisément de 2,1% en avril 2019.

L'indice général des prix a augmenté par rapport au mois de mars (+0,18%). La faute aux vacances scolaires et à l'augmentation du prix des billets d'avion, ainsi que des voyages. Le prix des loyers a également légèrement augmenté (+0,3%). À noter la hausse des prix des poissons et fruits de mer (+1,8%) et de la viande (+1,2%).

(th/L'essentiel)