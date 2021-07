La police patrouille chez vous pendant vos vacances

Lors des départs en vacances et des absences prolongées, les risques de cambriolages augmentent. «Les stores sont fermés, les poubelles restent vides, la boîte aux lettres n'est pas vidée et les lumières sont toujours éteintes. Le domicile a l'air déserté et constitue par conséquent une cible facile pour des cambrioleurs» précise la police. Pour vous permettre de partir en toute sérénité, elle rappelle qu'elle propose gratuitement le service «Départ en vacances».

Tout au long de l'année, il est possible de notifier la police d'un départ en vacances grâce à une démarche en ligne très simple, qui est disponible via l'E-Commissariat. Les agents peuvent par la suite intégrer l’adresse de votre domicile dans leurs patrouilles de prévention occasionnelles dans le cadre de la surveillance générale du territoire, de jour ou de nuit. Ce service au citoyen est gratuit.

Afin de prévenir les cambriolages pendant les vacances, la police grand-ducale recommande aussi quelques gestes simples et évidents: veiller à bien fermer toutes le fenêtres et portes et verrouiller les portes des garage et caves, activer le système d'alarme si vous en êtes équipés et informer le voisinage de votre départ. La police conseille également de demander au bureau de poste de garder votre courrier et de modérer votre activité sur les réseaux sociaux en veillant à ne pas trop attirer l'attention sur votre absence. Enfin, il est préconisé de ne pas conserver d'argent liquide et d'objets de valeur à votre domicile.

(L'essentiel)