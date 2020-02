Des stars du rap dans l'intimité du Luxembourg

Assister à un concert de Schoolboy Q et Jay Rock en comité restreint constitue probablement le rêve de millions de fans de hip-hop. Un rêve qu'environ 400 privilégiés ont vécu jeudi soir. Pas à Los Angeles, ville d'origine des deux rappeurs, ni à New-York ou Miami, mais bel et bien à Luxembourg dans l'ambiance tamisée de L'Atelier.

Habitués aux scènes principales des plus grands festivals du monde et aux prestations devant des dizaine de milliers de fans en transe, les deux plus fines gâchettes de TDE, le label de Kendrick Lamar, n'ont que rarement l'occasion de jouer devant une si petite audience. Mais cela ne les a pas démobilisés pour autant, bien au contraire.

À l'image de Schoolboy Q, la star de la soirée, lunettes bien vissées et «grillz» sur les dents, venue partager sa fausse nonchalance, son flow inimitable mais surtout ses morceaux iconiques du rap des années 2010. «Collard Greens», «THat Part», le plus récent «Numb Numb Juice» et bien évidemment «Man Of The Year», que le public a pu choisir.

« Luxembourg, je suis déjà venu, et je reviendrai »

Un petit cadeau en plus d'une quinzaine de minutes supplémentaires. «Luxembourg, je suis déjà venu, et je reviendrai, je n'ai plus l'habitude de faire des concerts aussi intimistes», a-t-il glissé en plus de rendre hommage à Kobe Bryant et de révéler la sortie d'un nouvel album cette année.

Juste avant lui, Jay Rock n'a pas été en reste avec une prestation plus concise, mais tout aussi puissante ponctuée par l'énorme «WIN», hymne à la réussite sorti tout droit des bas-fonds de la cité des Anges. «Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jay Rock, de Watts, en Californie». En réalité, toutes les personnes présentes durant cette soirée le connaissaient. Et ceux qui n'y étaient pas peuvent s'en mordre les doigts. 2020 vient à peine de commencer et le concert rap de l'année au Luxembourg a (déjà) eu lieu...

