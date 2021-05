Le luxe s'est invité au Cloître Saint-​​François

Joyau de la capitale, à deux pas du palais grand-ducal, le Cloître Saint-François, rue Sigefroi, traverse les siècles avec aisance et volupté. Réhabilité en appartements de luxe, l'ancien couvent dominicain nous a ouvert ses portes, et c’est avec un plaisir non dissimulé que nous sommes heureux de vous présenter cette merveille architecturale, située sur la corniche, «un des plus beaux balcons du continent européen».

«On entend beaucoup de choses sur le prix au mètre carré de ce lieu et les informations ne sont pas toujours vraies», nous a confié Sabrina Pontes, Communication Manager chez Unicorn Real Estate. «C’est un lieu spirituel où le luxe et le calme se réunissent. Quatre appartements avec de magnifiques vues sont encore en vente. L’architecte avait à cœur de conserver le patrimoine des lieux tout en y ajoutant une touche contemporaine de modernité, afin de séduire un maximum de monde».

À quel prix?

Les travaux de rénovation du Cloître Saint-François ont débuté en 2014 et sept ans plus tard, le résultat est à la hauteur des espérances. «Certains endroits du Cloître comme les merveilleuses grottes ont pris plus de temps au niveau de la restauration et elles ont récemment terminé début mai», poursuit Sabrina Pontes «et aujourd’hui, le résultat est vraiment fantastique».

Quant aux prix des appartements proposés à la vente par l’agence Unicorn, on ne nous en dira pas beaucoup plus. «Ils sont dans les prix du marché au Grand-Duché», nous dit-on. Comptez donc plusieurs millions. «Si vous désirez habiter dans un havre de paix et dans une prouesse architecturale, c’est tout à fait faisable».

