Trafic perturbé entre Arlon et Luxembourg, l'A6 bouchée

Mauvaise surprise pour les frontaliers belges, lundi matin. Plusieurs centaines d'entre eux se sont retrouvés sans solution après l'annulation de plusieurs trains en direction de Luxembourg, dès 6h du matin. À l'origine de cette grosse galère, un train en détresse entre Arlon et Kleinbettingen.

«La circulation ferroviaire se fait actuellement uniquement à voie unique entre Luxembourg et Arlon et vice-versa. Le remorquage du matériel roulant défectueux est en cours et devra être réalisé dans la prochaine heure. Les clients à destination/en provenance de Bruxelles sont priés de changer de train en gare d’Arlon», ont indiqué les CFL, peu après 9h.

Des bus de substitution ont été mis en place dans les deux sens de circulation. Mais de nombreux usagers se sont finalement rabattus sur l'autoroute.

Problème, les travaux sur l'E411 viennent tout juste de débuter ce lundi, entre Arlon et Sterpenich, en direction de Luxembourg, et la circulation se fait sur une seule voie. Un concours de circonstances qui a occasionné de gros embouteillages sur l'autoroute en question depuis Habay-la-Neuve, ainsi que sur l'A6.

#CFLINFOS50 Perturbations.

Suite à un problème technique sur le train, des retards et des suppressions de trains sont à prévoir entre Arlon et Luxembourg . — CFLinfos (@CFLinfos) 17 septembre 2018

(th/L'essentiel)