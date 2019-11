Le jour de la Saint-​​Nicolas doit-​​il être férié?

«Aucun chèque-service ne compensera cette joie pour les enfants ET les parents», souligne Elisabeth Gonçalves. Cette résidente a lancé une pétition (ouverte à la signature depuis ce mardi) pour que le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas, devienne un jour férié.

Le jour de congé pour les élèves du fondamental ne sera pas supprimé



Le texte de la pétition laisse entendre que les élèves du fondamental n'auront plus de jour de congé le jour de la Saint-Nicolas, «dans deux ans apparemment». Contacté par L'essentiel, le ministère de l'Éducation nationale indique qu'il n'y «pas eu de réflexion» quant à une possible suppression de ce jour de congé. Les pétitionnaires restent créatifs



Depuis ce mardi et jusqu'au 30 décembre, dix autres pétitions sont ouvertes aux signatures. Sont notamment demandées la réduction radicale de l'utilisation de bouteilles en plastique, l'interdiction des trottinettes électriques ou encore la reconnaissance de l'anglais comme langue administrative.

Pour rappel, seuls les enfants de l'école fondamentale ont droit à un jour de congé lors de cette fête traditionnelle. La pétitionnaire souhaite qu'il soit accordé non seulement aux autres élèves, mais aussi aux adultes.

«Une tradition se maintient au-delà de l'innocence de l'enfance»

«Une tradition se maintient au-delà de l'innocence de l'enfance», estime la pétitionnaire. Et pour ceux qui ne fêtent pas Saint-Nicolas? «Ils ont bien droit aux congés de Noël et à tous les autres jours de congé de l'année, argumente-t-elle. Ou prévoit-on de faire travailler tous les non chrétiens les jours fériés qui ne les concernent pas? Ce serait une aberration n'est-ce pas? Et bien il en va de même pour ce jour important dans la vie d'un Luxembourgeois, peu importe son âge».

Le Luxembourg compte aujourd'hui 11 jours fériés (fêtes religieuses et civiles). En mars dernier, le 9 mai était notamment devenu un nouveau jour férié.

(ol/L'essentiel)