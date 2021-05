Le recyclage au service de l'impression 3D

L'année est perturbée mais n'a pas freiné leur créativité. 96 étudiants de différents BTS, âgés de 19 à 25 ans, ont participé à la 10e édition du Young Enterprise Project, initiative soutenue par la BIL et qui leur permet de développer, en équipe, un concept entrepreneurial, de l'idée à sa concrétisation, en passant par le business plan. Mardi, il ne restait que 5 équipes sur 22 au départ, qui ont eu chacune quatre minutes pour présenter leur projet à un jury.

Et c'est l'équipe EDU re-print, composée d'étudiants en 2e année de BTS CBC/GT du Lycée des Arts et Métiers, qui s'est imposée. Carole Theis, Luko Mandic, Bob Peller et Antoine Kohn ont imaginé un process de recyclage des bouteilles en plastique, qui deviendraient des filaments utilisables pour l'impression 3D. «On met l'accent sur la nouvelle technologie et les possibilités offertes par le recyclage», ont détaillé les vainqueurs.

Place à la finale européenne

Un projet «sociétal et éducatif» puisque les étudiants ambitionnent de développer des partenariats avec les écoles du pays pour sensibiliser les plus jeunes à la démarche. Et ils l'assurent, «c'est réalisable et rentable au Luxembourg». Grâce au pacte climat, une porte devrait aussi s'ouvrir auprès des communes pour développer la jeune entreprise. Hier après leur récompense, les quatre partenaires confiaient avoir beaucoup appris de ce concours. Par le passé, un projet d'application pour les enfants autistes a connu sa «success story» après avoir été conçu dans le même cadre, rappelait Nelson Fragoso, coordinateur de l'asbl Jonk Entrepreneuren.

Pour EDU re-print, place maintenant à la finale européenne qui aura lieu au début de l'été. Jusqu'à présent, aucune équipe luxembourgeoise n'est parvenue à imposer son projet d'entreprise à l'échelle continentale.

(nc/L'essentiel)