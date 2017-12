La police a verbalisé neuf conducteurs jeudi soir

Les agents attendaient les conducteurs, jeudi soir, de 19h à 20h rue de Noertzange à Kayl et de 21h à 22h rue de Frisange à Aspelt. Et la police a dressé le bilan de ces contrôles ce vendredi matin. L'objectif initial était d'effectuer des tests d'alcoolémie. Sur les 159 automobiliste contrôlés, un avait trop bu. Il a été verbalisé et son permis de conduire lui a été immédiatement confisqué.

Mais les policiers n'en sont pas restés là. Ils ont aussi dressés huit autres avertissements taxés pour d'autres infractions que l'alcool. Ainsi, deux personnes ont été verbalisées pour avoir omis leur ceinture de sécurité. Trois autres contraventions ont été dressés contre des conducteurs qui n'ont pas été en mesure de montrer un permis valable aux agents, dont deux chauffeurs routiers venus de l'étranger. Un enfant qui n'était pas dans un siège pour enfants, une plaque illisible et une irrégularité des documents de bord ont valu les trois derniers avertissements taxés.

(L'essentiel)