La police va vérifier les certificats CovidCheck

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, la police luxembourgeoise contrôle l'application des nouvelles mesures en vigueur, depuis le 1er novembre 2021, et notamment le régime CovidCheck. Ce week-end, des contrôles seront renforcés, principalement dans le secteur de l'Horeca et de l'évènementiel. Des agents en uniforme et en civil interviendront de manière ciblée.

La semaine passée, plusieurs contrôles ont permis de détecter de faux certificats CovidCheck. Les faussaires risquent gros s'ils sont démasqués: une contravention de 300 euros, et plus encore s'il est établi qu'une usurpation d'identité a été commise. L'«emprunt» du nom d'autrui est ainsi puni de huit jours à trois mois de prison et de 251 à 3 000 euros d'amende.

(L'essentiel)