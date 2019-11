«Moins de voies, mais toujours autant de bus»

Le trafic des bus de la Ville des Luxembourg est peut-être passé de l’apocalypse, depuis la réorganisation du 3 novembre à cause de la nouvelle phase du chantier du tram, à un désordre plus ou moins grave selon les moments. «La situation s’est améliorée, mais ce qui me revient des chauffeurs sur le terrain, c’est qu’il y a des jours où ça marche très bien, et d’autres où les retards sont énormes», pointe Patrick Goldschmidt, échevin DP en charge du dossier.

Deux points noirs attirent particulièrement l’attention des autorités: l’axe gare-centre, où «la situation s’est améliorée» et le secteur route d’Esch/Cloche d’or où des travaux privés entrainent une réduction des voies. «Les bus et voitures se partagent une voie, c’est toujours problématique». Certains jours sont plus difficile que d’autres, entre la gare et le centre ville. «On a moins de trafic les lundis et vendredis», selon l’échevin, «sans doute en raison des week-ends prolongés, du télétravail...» En revanche, «les piétons sont plus nombreux boulevard Roosevelt» en raison du marché de Noël. «Et nous avons demandé aux chauffeurs d'être prudents. Tous les piétons ne respectent pas la signalisation pour traverser».

«On suit ça au jour le jour»

Mais la plus grande partie des difficultés tient bien sûr aux travaux du tram, qui doit circuler entre la place de l'Étoile et la gare d'ici fin 2020. «On a beaucoup moins de voies à disposition à cause du tram qui va arriver. Mais comme il n'est pas encore là, les lignes de bus ne sont pas encore réduites, et il y a toujours autant de bus, que ce soit de la ville ou RGTR. L’espace disponible est bien moindre qu’avant», explique l’échevin.

Pour les solutions, il faudra montrer un peu de patience. «Les services circulation et des bus analysent en permanence pour voir d’éventuelles améliorations, par exemple au niveau des feux tricolores», indique Patrick Goldschmidt. «Et on écoute les suggestions des usagers. Si on peut faire des changements, on les faits. On suit ça au jour le jour».

Une idée est sur la table en ce moment: «On réfléchit pour voir si on ne peut pas, éventuellement, remettre l’un ou l’autre ligne avenue de la Liberté, pour desservir l’hôpital et le plateau Bourbon». Ce qui aurait aussi le mérite de désengorger un peu l’avenue de la Gare, vers laquelle les bus ont été déviés en raison des travaux. «Si c’est faisable, on le fera dans les prochains mois, on n’attendra pas une année».

L'échevin Patrick Goldschmidt au micro de «L'essentiel Radio»:

(Jérôme Wiss/L'essentiel)