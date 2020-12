Une station-​​service attaquée à Rumelange

À quelques mètres de la frontière entre le Luxembourg et la France, une station-service a été victime d'une attaque lundi soir. Selon la police grand-ducale, les faits se sont produits du côté de Rumelange et plus précisément rue des Martyrs, vers 21h45.

Les deux malfrats n'ont pas hésité à montrer une arme pour parvenir à voler de l'argent de la caisse, selon les premiers éléments de l'enquête. Ils ont ensuite quitté les lieux à pied sans blesser la moindre personne. Ils sont néanmoins activement recherchés par la police grand-ducale, qui vient de communiquer un description précise de leurs portraits.

Tout de noir vêtus, les deux hommes, 1,85 m maximum pour le premier et 1,70 m pour le second, s'exprimaient en français. Si vous avez été témoins des faits, il est possible de contacter le commissariat d'Esch-sur-Alzette, par e-mail police.esch@police.etat.lu ou par téléphone au 00352 244 50 1000.

(fl/L'essentiel )