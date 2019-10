Le Luxembourg redessiné à l'aide de petits émojis

«L'illustration est tout d'abord apparue sur un groupe Facebook dédié aux expatriés», nous a indiqué, ce jeudi, David St. Louis, professeur d'anglais à l'International School of Luxembourg. «Je vais faire de mon mieux pour retrouver la trace de l'auteur de cette publication.»

En publiant, sur Twitter mardi, cette illustration du Grand-Duché redessiné à l'aide de petits émojis, David ne s'attendait certainement pas à lui donner un nouveau coup de projecteur.

Clin d’œil aux voisins belges

Il n'aura suffi que de cette petite phrase en anglais «Luxembourg in Emojis. The gentle evolution of the language of the landscape.», comprenez en français, «Le Luxembourg en émojis. La douce évolution du paysage linguistique» pour lui donner un nouvel élan.

Sur ce Luxembourg reconstruit avec des émojis, on y retrouve notamment les industries du Sud, les châteaux du Nord, les vignes à l'est et même un petit clin d'œil à nos voisins belges avec le magasin IKEA à Arlon.

(fl/L'essentiel)