La balade à moto entre amis se termine à l'hôpital

Un motard a perdu le contrôle de son deux-roues, dimanche, en fin d'après-midi, sur le CR129 au nord-est de Luxembourg-Ville. À hauteur de la commune de Rodenbourg, le pilote a vu son engin glisser sur la chaussée détrempée par la pluie et finir sa course dans une glissière de sécurité en bois. Lui n'a pas été blessé mais sa passagère a été prise en charge pour des blessures légères et conduite à l'hôpital.

Au moment de l'accident, survenu dans un virage à gauche, les victimes circulaient avec deux autres motos.

(nc/L'essentiel)