Les spectacles d'impro reprennent à Hesperange

Avec la relance des activités culturelles, les spectacles reprennent petit à petit. La Fédération luxembourgeoise d’improvisation suit le mouvement en proposant une rencontre de deux équipes luxembourgeoises d’improvisation théâtrale, jeudi prochain, au Centre culturel d’Hesperange. «Nous sommes très heureux de reprendre nos activités même si les conditions restent particulières. Les gens ont besoin de bouger un peu et surtout se divertir. Cela fait longtemps qu’on attendait de se retrouver sur scène», explique Pierre Van Wambeke.

Comment réserver vos places?



Les places sont vendues à 11,25 € pour les adultes et 5,75 € pour les enfants. Elles peuvent être réservées via le site luxembourg-ticket.lu . La FLI et son président vous promettent un bon moment de détente.

Le président de la Fédération luxembourgeoise d’improvisation sera sans doute l’arbitre de cette soirée: «On a mis en place deux équipes de quatre personnes qui auront été préalablement testées pour éviter tout risque de contamination sur scène. Pour le public, toutes les normes seront bien évidemment respectées. On sait qu’on peut recevoir 100 personnes maximum et la configuration de la salle va nous permettre d'accueillir le public pour passer un bon moment. Le spectacle que nous proposerons débutera à 19h30 et il ne dure pas plus d’une heure trente. Il est réservé aux familles, et le jeu très particulier des acteurs ne devrait pas manquer de divertir petits et grands».

(Jean-François Servais / L'essentiel )