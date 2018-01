Le parking de Royal Hamilius ouvert en juillet?

Le chantier Royal Hamilius a franchi une nouvelle étape, avec l’apparition des premières superstructures qui sont sorties de terre. «On ne regarde plus vers le bas, mais vers le haut», résume Raphaël van der Vleugel, directeur général adjoint du promoteur Codic Luxembourg, en charge du projet dans la capitale.

Première annonce concrète, l’ouverture du parking public programmée entre juillet et septembre. Le site offrira 600 places de stationnement sur le boulevard Royal, avec une entrée prévue via l’avenue Monterey et une sortie qui se fera par l’avenue Émile-Reuter. Exploités par l’allemand Apcoa, ses tarifs «seront alignés sur ceux pratiqués en ville».

Ouverture mi-2019

Pour la partie commerciale, Fnac et Delhaize sont toujours partants. Et il reste à trouver un remplaçant à Galeria Inno, qui s’est désisté l’an dernier. «On est en consultation, la liste se réduit. Il n’y a pas 36 noms possibles pour un tel grand magasin. Il faut que ce soit une marque forte, connue, répondant à tous les goûts et à une clientèle internationale», avance Raphaël van der Vleugel. L’annonce devrait intervenir en milieu d’année, et la commercialisation de la quinzaine de boutiques commencera alors.

Côté appartements, la vente entamée fin 2017 avance, «avec plus de la moitié» des 73 biens réservés, et des prix dépassant les 10 000 euros le m². «Il y a à la fois des particuliers cherchant des logements avec trois chambres et des investisseurs prenant des studios». L’ouverture reste prévue pour mi-2019.



(Mathieu Vacon/L'essentiel)