Étienne Schneider nommé ministre de la Santé?

Le LSAP envoie Étienne Schneider au nouveau gouvernement en tant que vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et de la Santé, indique Le Quotidien. L'homme politique de 47 ans, qui devra céder les dossiers de l'énergie, de la défense et de la sécurité intérieure à Déi Gréng, ne devait à la base que conserver le portefeuille de l'économie. En outre, il devrait aussi partager son poste de vice-Premier ministre avec un Vert, en l'occurrence Felix Braz.

Paulette Lenert, une haute fonctionnaire, qui n'a pas participé aux élections législatives, deviendra ministre de la Coopération et de la Protection des consommateurs, sous l'étiquette LSAP, à en croire le Wort et RTL. Les autres socialistes qui devraient participer au gouvernement sont: Taina Bofferding (Intérieur, Égalité des chances), Dan Kersch (Travail, Sport), Romain Schneider (Agriculture, Sécurité sociale) et Jean Asselborn (Affaires étrangères).

Le formateur et sans doute futur Premier ministre, Xavier Bettel, a annoncé que le programme de la coalition bleu-rouge-vert sera signé lundi. Le lendemain, les comités des trois partis se réuniront pour valider l'accord. L'assermentation du futur gouvernement pourrait avoir lieu mercredi.

