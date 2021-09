Un «nuage» de dioxyde de soufre sur le Luxembourg

L'éruption du volcan Cumbre Vieja, sur l'île de La Palma aux Canaries, va avoir quelques conséquences jusqu'au Grand-Duché dans les prochaines heures. Des conséquences minimes, limitées, mais tout de même. Le phénomène naturel qui secoue l'archipel espagnol au large de l'Afrique produit d'importantes émanations de dioxyde de soufre qui se dirigent vers l'Europe.

Le programme d'observation européen Copernicus (CAMS) surveille les mouvements de ce composant inquiétant dans l'air depuis plusieurs jours. Les gaz dégagés par l'éruption sont déjà remontés de La Palma jusqu'au Maghreb, l'Espagne et la France ce vendredi. Le Luxembourg devrait être «touché» à partir de samedi après-midi et dans la soirée selon les prévisions et radars de Copernicus.

La Palma, Canaries

Volcan Cumbre Vieja cette nuit

Vidéo @josuefumero pic.twitter.com/WgdvOfAalf — François Beaudonnet (@beaudonnet) September 19, 2021

«Concentrations plus élevées mais non significatives»

«Vous voyez que le modèle simule une concentration de dioxyde en soufre plus élevée en altitude au-dessus du Luxembourg samedi après-midi et soir», confirme MeteoLux pour L'essentiel, préférant éviter l'appellation de «nuage de dioxyde de soufre». Car ces concentrations au sol seront plus élevées mais «non significatives» et devraient se dissiper assez rapidement sans impact sur notre santé.

Néanmoins, l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS) rappelle que «ces gaz sont tous potentiellement dangereux pour les personnes (irritation de la peau et gêne respiratoire, NDLR), les animaux, l'agriculture», mais c'est à relativiser en fonction de la concentration des composants.

Aux Canaries, il est conseillé aux habitants de se couvrir le nez et la bouche.

#Copernicus for #LaPalmaEruption



In addition to the lava flow, the #volcano is releasing a large amount of SO2 into the atmosphere.



⬇️Sulphur dioxide forecast provided by our Copernicus Atmosphere Monitoring Service #CAMS for 24 Sept at 9:00 UTC (visualisation by @Windycom) pic.twitter.com/1J7yHeboAx — Copernicus EU (@CopernicusEU) September 22, 2021

(L'essentiel/Nicolas Chauty)