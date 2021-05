Les abeilles font leur marché aux grands magasins

Un parking couvert, quelques marches et, en surplomb, un bout de végétation. Hugo Zeler dégaine son «pistolet» à fumée. Il asperge deux ruches, pour «calmer» les quelque 100 000 abeilles logées derrière le supermarché Lidl de Differdange. L'apiculteur place deux «hausses» sur les boîtes en bois où les insectes, dociles, vont pouvoir produire leur précieux nectar. «Normalement, il y a deux récoltes par an. Mais avec la météo cette année, il n'y en aura pas au printemps. La prochaine est donc prévue en juillet», dit le professionnel.

La société luxembourgeoise Hunnegkëscht, qui loue et gère des ruches en milieu urbain pour le compte d'entreprises, en a placé aussi sur les sites des magasins Lidl d'Huldange et de Pommerloch. «On fait le test sur une année, dans notre démarche d'économie circulaire et de durabilité. La première production est destinée à nos 315 collaborateurs au Luxembourg et, en fonction de la qualité du miel, on pourrait ensuite développer le concept dans d'autres magasins et en vendre. En termes de circuit court, on peut difficilement faire mieux», sourit Julien Wathieu, porte-parole du distributeur allemand, toujours à la recherche de partenariats avec des producteurs locaux.

Après la récolte, Hugo Zeler va faire des analyses de son miel bio, avant d'en décrire les caractéristiques sur les pots. L'apiculteur, qui possède une centaine de ruches à travers le pays, l'assure, «le goût, la texture sont différents d'une région ou même d'un quartier à l'autre. Les abeilles n'y butinent pas les mêmes fleurs». Avec ces six premières ruches, au moins 70 à 80 kilos de miels spécifiques aux magasins locaux pourront être produits par an. De quoi faire un joli buzz.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)