Voitures et avions souffrent de la neige

Une douzaine de vols qui devaient décoller cet après-midi de l'aéroport du Findel ont été retardés en raison des averses de neige qui se sont subitement abattus sur le pays. Aucun avion n'a toutefois été annulé, selon le planning figurant sur le site internet de l'aéroport. Pour les atterrissages aussi, la situation est compliquée: les avions qui devaient se poser au Luxembourg entre 15h30 et 17h sont désormais prévus entre 17h35 et 18h.

#INFO Severe traffic disruptions and diversions due to very adverse weather conditions at @luxairport. Several flights might be delayed and/or diverted. Luxair takes care about its passengers and does the outmost to minimize the inconveniences.