Vers un concert de recours en justice?

Onze mois qu'il n'y avait plus eu de concert à l'intérieur de la Rockhal. Bientôt un an que la culture vivote, au gré des restrictions. Alors la salle eschoise a voulu offrir une bouffée d'air: cinq concerts en forme d'expérience (lire ci-contre). Avec un protocole strict de tests, dont un rapide, conditionnant l'entrée à un public réduit (100 personnes) et assis. Par précaution, et en concertation avec les autorités sanitaires, la Rockhal est allée au-delà des exigences de la loi.

Cinq rendez-vous jusqu'à dimanche



La musique live retrouve ses droits dès ce soir à la Rockhal. La série de cinq concerts «Because Music Matters» débute aujourd’hui avec le duo belge Glass Museum. Les artistes luxembourgeois Cleveland, Claire Parsons + Klein, Fusion Bomb, et C’est Karma + Francis of Delirium suivront, jusqu’à dimanche soir. Chaque concert pourra accueillir au maximum cent personnes assises, et des places sont encore disponibles sur le site de la Rockhal. L’entrée est soumise à un dispositif sanitaire exceptionnel.

Mais déjà, le conseil d'administration de la salle, les ministères de la Culture, de la Santé et le Premier ministre ont reçu une mise en demeure. Me Nuria Iturralde, l’avocate qui porte le recours, dénonce un protocole contraire au droit de la consommation (clause abusive), aux droits fondamentaux et au respect de la vie privée. Notamment.

Au-delà de l'exemple, sur lequel la Rockhal n’a pas voulu s'exprimer, tous les organisateurs d'événements ou prestataires de services qui imposeront des tests voire à l'avenir un vaccin, ce à quoi a réfléchi l'ING Night Marathon, risquent d'être pris entre le marteau sanitaire et l'enclume juridique.

«Des lois vont entrer en contradiction»

Ministre de la Santé et de la protection des consommateurs, Paulette Lenert sait que «beaucoup de questions vont être soulevées. Est-ce qu’une personne vaccinée aura d’autres droits ? La question va se poser ici aussi, cela va faire couler beaucoup d’encre». Et le gouvernement marche sur un fil : «On agit dans l’urgence et au nom de la santé publique donc on va toucher aux droits. Il faut être très prudent, faire attention dans les restrictions. En cherchant à bien faire, on peut vite empiéter sur un terrain où on sable nos droits les plus fondamentaux». Et une pandémie ne laisse guère de temps pour analyser, au fond, toutes les questions juridiques.

Avocate habituée aux questions de consommation, Me Jennifer Mayot confirme. «Que ce soit sur l’utilisation des données, le secret médical, la consommation... des lois vont entrer en contradiction. Sans parler des directives européennes. Qu’est-ce qui prime? Cela va faire du travail pour les avocats, précise-t-elle. La règle est qu’un contrat doit respecter la loi», souligne l’avocate. Oui mais laquelle?

(Nicolas Martin/L'essentiel)