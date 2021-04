Le secteur de la construction fait face à un phénomène inquiétant: la pénurie de certains matériaux est apparue «il y a quelques semaines», indique Roland Kuhn, président de la Fédération des entreprises de construction et de génie civil. «Les premiers cris d’alarme ont retenti peu avant les vacances de Pâques», confirme Patrick Koehnen, secrétaire général de la Fédération des artisans, qui vient d’adresser un courrier d’appel à l’aide en ce sens au ministre des Travaux publics, François Bausch.

«Cette pénurie concerne en particulier le bois et l’acier, avec l’explosion des marchés américain et chinois, mais aussi tout autant les matériaux isolants et plastiques, comme la tuyauterie», déplore Roland Kuhn. Et d’ajouter que «le plus inquiétant, c’est qu’on ne voit pas de terme à cet état de fait, je n’ai aucune idée de combien de temps cela pourrait durer».

Un manque que confirment les grossistes en matériaux de construction. «On a de quoi tenir jusqu’aux congés du bâtiment», dit-on chez Glaesener-Betz. Une pénurie que la société établie à Contern «a senti arriver. On avait fait le plein dans les limites de nos capacités de stockage, et nous avons encore un peu de réserves, mais pas pour tous les produits. En gros, on a de quoi pouvoir tenir jusqu'aux congés du bâtiment.»

Et de déclarer, entre humour et fatalisme, que « l’an dernier, nous étions privés du personnel, mais nous disposions des produits; cette année, nous avons le personnel, mais plus de matériaux.»

«Stopper un chantier»

Le son de cloche est identique au Decker-Ries Baucenter à Esch-sur-Alzette: «certains fournisseurs ne peuvent plus nous livrer, notamment pour tout ce qui est tuyauterie, canalisations d’égoûts, … Ils n’acceptent plus de commandes.» A l’inverse, Adam Matériaux à Mersch semble épargné. «On peut parfois déplorer une semaine de retard, mais rien de bien conséquent. Et, de toutes façons, nous avons tout en stock.»

La conséquence directe de cette pénurie est le non-respect de plus en plus fréquent des délais de construction par les entreprises mandatées. Des retards qu’il est malaisé de quantifier, car «nous ne sommes encore qu’au début du phénomène», explique Patrick Koehnen.

«D’autant plus», renchérit Roland Kuhn, que «cela peut être très variable d’un cas à l’autre, en fonction des approvisionnements de tel ou tel matériau.» «Il se peut en tout cas que l’on doive carrément stopper un chantier», reconnaît Roland Kuhn. «Ce qui est certain», conclut Patrick Koehnen, «c’est que les pénalités ne doivent pas s’appliquer, sans quoi ce ne sera plus possible.»

(Jean-François Colin/L'essentiel)